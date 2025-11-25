DAX23.401 +0,7%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -3,8%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.802 -1,0%Euro1,1544 +0,2%Öl62,23 -1,8%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Top News
Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,576 Milliarden Euro zu

25.11.25 12:10 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,576 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 22 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,349 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Wer­bung

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 26. November 2025 valutiert und ist am 25. Februar 2026 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im August begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,227 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 06:10 ET (11:10 GMT)