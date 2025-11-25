EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 3,576 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 3,576 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 22 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,349 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 26. November 2025 valutiert und ist am 25. Februar 2026 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im August begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,227 Milliarden Euro hatte.

November 25, 2025 06:10 ET (11:10 GMT)