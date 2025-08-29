DAX23.501 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.009 -1,2%Nas21.074 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
Kursverlauf

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von FedEx

02.09.25 16:09 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von FedEx

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 224,28 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
196,58 EUR -0,60 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 2,9 Prozent auf 224,28 USD. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 224,20 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,99 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.726 Stück gehandelt.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 13,35 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,71 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 24.06.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,94 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent auf 22,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.09.2025 gerechnet. FedEx dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.09.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
