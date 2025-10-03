DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.789 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

03.10.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 243,75 USD zu. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 245,51 USD zu. Bei 243,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 65.194 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je FedEx-Aktie an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

