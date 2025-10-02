DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
FedEx im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Abend freundlich

02.10.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 242,64 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 242,64 USD. Bei 245,13 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 89.499 FedEx-Aktien.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,15 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 18.09.2025. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

