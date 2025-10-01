DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteuert sich am Abend
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
So entwickelt sich FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteuert sich am Abend

01.10.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteuert sich am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 237,21 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
202,55 EUR 1,50 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 237,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 237,58 USD. Bei 235,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 68.816 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 30,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,74 USD. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 302,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

