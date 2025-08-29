FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Dienstagabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 223,26 USD ab.
Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 223,26 USD. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 222,84 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,99 USD. Zuletzt wurden via New York 110.959 FedEx-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,19 Prozent. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.
Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 312,71 USD angegeben.
Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
