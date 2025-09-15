FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 227,29 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 227,29 USD. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,94 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,79 USD. Bisher wurden heute 32.137 FedEx-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 35,74 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,50 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 24.06.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 5,94 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 22,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 18.09.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,50 USD im Jahr 2026 aus.

