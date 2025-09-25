DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.114 +0,4%Nas22.337 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,71 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Kurs der FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag gesucht

26.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag gesucht

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 240,84 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
201,80 EUR 3,04 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 240,84 USD. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 241,36 USD zu. Bei 237,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 61.506 FedEx-Aktien.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,10 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 302,00 USD.

Am 18.09.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. FedEx dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,14 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
