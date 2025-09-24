FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Abend ins Plus

FedEx im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 235,90 USD. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 236,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 94.590 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 23,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

