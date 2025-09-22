FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Mit einem Wert von 233,86 USD bewegte sich die FedEx-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:03 Uhr bei 233,86 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 235,79 USD. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 233,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.866 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,93 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 16,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: FedEx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal