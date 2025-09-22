DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.127 -0,4%Nas22.490 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1734 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.719 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Notierung im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

24.09.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Mit einem Wert von 233,86 USD bewegte sich die FedEx-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
198,00 EUR 3,52 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:03 Uhr bei 233,86 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 235,79 USD. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 233,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.866 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,93 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 16,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: FedEx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen