FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 234,58 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 234,58 USD. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.154 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 308,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 31,52 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 302,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 18.09.2025. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,21 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,14 USD fest.

