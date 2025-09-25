FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Abend nordwärts

FedEx im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 238,03 USD zu.

Die FedEx-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 238,03 USD. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 242,00 USD. Bei 237,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 182.728 FedEx-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 22,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,35 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je FedEx-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 USD je Aktie belaufen.

