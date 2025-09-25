DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
FedEx im Fokus

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Abend nordwärts

26.09.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Abend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 238,03 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
201,80 EUR 3,04 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 238,03 USD. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 242,00 USD. Bei 237,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 182.728 FedEx-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 22,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,35 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je FedEx-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 302,00 USD.

Am 18.09.2025 äußerte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q2 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen