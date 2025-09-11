FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verteuert sich am Dienstagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 228,21 USD zu.
Um 20:08 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 228,21 USD nach oben. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 229,94 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 228,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 98.300 FedEx-Aktien.
Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 26,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 312,71 USD.
FedEx gewährte am 24.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie verdient. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.09.2025 gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.09.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,50 USD je FedEx-Aktie belaufen.
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2024
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.2024
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.2024
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.12.2023
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.12.2023
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
