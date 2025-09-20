FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Montagnachmittag mit Verlusten

Blick auf FedEx-Kurs

Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 225,98 USD ab.

Die FedEx-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 225,98 USD abwärts. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 225,53 USD nach. Bei 230,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 59.599 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,53 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD. Abschläge von 14,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,72 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je FedEx-Aktie an.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

Ausblick: FedEx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal