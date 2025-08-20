DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.284 +0,3%Nas22.571 +0,5%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
Notierung im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Abend freundlich

19.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 233,16 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
196,44 EUR 4,28 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 233,16 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 235,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 674.618 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,32 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 312,57 USD.

Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Am 17.12.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
09:26FedEx BuyJefferies & Company Inc.
09:21FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26FedEx BuyJefferies & Company Inc.
09:21FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

