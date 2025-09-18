DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Fokus auf Aktienkurs

19.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 234,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
196,44 EUR 4,28 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von FedEx legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 234,00 USD. Bei 234,80 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 384.805 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Mit einem Zuwachs von 31,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,57 USD je FedEx-Aktie an.

Am 24.06.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,88 USD, nach 5,94 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
09:26FedEx BuyJefferies & Company Inc.
09:21FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
