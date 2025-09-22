FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von FedEx zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 233,59 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 233,59 USD zu. Bei 233,59 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.110 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. 32,08 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 16,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,72 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,24 Mrd. USD im Vergleich zu 21,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

