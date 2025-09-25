FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx fällt am Abend

FedEx im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 236,05 USD.

Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:02 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 236,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 234,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,04 USD. Zuletzt wurden via New York 68.044 FedEx-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,70 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 21,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 302,00 USD.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Am 18.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren