FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 235,90 USD.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 235,90 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,90 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,04 USD. Zuletzt wechselten 14.555 FedEx-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 30,78 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je FedEx-Aktie aus.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

