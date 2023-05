First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Nachmittag im Sinkflug

Das Papier von First Republic Bank gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 21:58 Uhr ging es um 46,2 Prozent auf 3,04 EUR abwärts. Die First Republic Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,76 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,65 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 705.432 First Republic Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 164,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die First Republic Bank-Aktie derzeit noch 98,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 2,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte First Republic Bank am 24.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,40 Prozent auf 1.209,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Republic Bank 1.396,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.07.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,645 USD je First Republic Bank-Aktie.

