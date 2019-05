Beyond Meat & Co: Barclays hat einen neuen dreistelligen Milliardenmarkt ausgemacht

Der kalifornische Hersteller veganer Fleischersatzprodukte Beyond Meat hat Anfang Mai ein starkes Börsendebüt gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 25 US-Dollar stieg die Aktie am ersten Handelstag bis auf 64 Dollar , inzwischen notiert die Beyond Meat-Aktie sogar oberhalb der 82-Dollar-Marke.

Fleischersatzprodukte als Riesenmarkt

Dass die Beyond Meat-Aktie an der Börse so gut ankommt, ist einer starken Nachfrage auch außerhalb des Finanzmarktes zu verdanken. Der Markt für Fleischersatzprodukte wird in den kommenden zehn Jahren auf 140 Milliarden US-Dollar anwachsen, glauben Analysten der britischen Barclays-Bank.

Das Expertenteam, das bei Barclays die Segmente Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Restaurants abdeckt, schreibt in einem Bericht: "Obwohl wir heute der Ansicht sind, dass bestimmte tierische Lieblingsprodukte (z. B. T-Bone-Steaks) nur schwer reproduzierbar sind, hat sich das bisher Erreichte in Bezug auf" fleischloses "Hackfleisch, Wurst und Hamburgerprodukte als positiv erwiesen. Die anfängliche Reaktion der Verbraucher dürfte ein gutes Zeichen dafür sein, dass der alternative Fleischsektor seinen gerechten Anteil am globalen Fleischmarkt ausbauen kann".

Zielgruppe: Männer

Ob sich die fleischlosen Produkte bei der breiten Masse durchsetzen können, hängt den Experten zufolge nicht nur von Geschmack und Preis ab. Zeitgleich müssten die Anbieter den Fokus auf die Zielgruppe legen, die aktuell den Fleischkonsum vorantreibt: "Männer im Alter von 14 bis 70 Jahren".

"Während Fleisch aus dem Labor wahrscheinlich noch einige Jahre vom Supermarkt entfernt ist, gewinnt pflanzliches Eiweiß im Vergleich zu seinem tierischen Gegenstück weiter an Boden, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auf absehbare Zeit fortsetzt", fügten die Barclays-Experten hinzu. Dennoch verwiesen sie auch auf mögliche Risikofaktoren, da ihrer Ansicht nach Fleischalternativen Gesundheitsbedenken nur teilweise ausräumen könnten, da sie zwar über geringere Cholesterinanteile, dafür aber höhere Natriummengen verfügten.

Fleischlose Produkte: Die neuen Elektroautos?

Erhebliches Marktpotenzial sehen die Experten aber dennoch. Die Industrie für Fleischersatzprodukte weise Parallelen zur Elektrofahrzeugindustrie auf, die ihrerseits das traditionelle Autogeschäft durchschütteln dürfte. Fleischersatzprodukte hätten das Potenzial, noch deutlich erfolgreicher zu werden, wenn man in Betracht ziehe, dass es für Elektroautos eher ein Nischenpublikum gebe, so die Barclays-Analysten.

Investoren, die bereits früh in den potenziellen Milliardenmarkt investieren wollen, sollten sich der Risiken aber bewusst sein, warnen die Experten.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beyond Meat