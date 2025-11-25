DAX23.377 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -3,8%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.802 -1,0%Euro1,1544 +0,2%Öl62,23 -1,8%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Top News
Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich mühsam ins Plus - Keine Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Flughafen Köln/Bonn: Erneut Passagiere auf Flugfeld

25.11.25 12:36 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Erneut sind am Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Nach dem am Freitag zwei Rumänen eine Nottür geöffnet hatten, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen, seien es am Samstag drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Wer­bung

Weil die Nottüren zum Flugfeld gesichert seien, hätten sie einen Alarm ausgelöst und seien vom Sicherheitspersonal aufgehalten worden. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Die Häufung sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet./fc/DP/mis