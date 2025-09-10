Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 11,73 USD.

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 20:08 Uhr 2,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.826.189 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 11,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,23 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ford Motor-Aktie 28,00 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 47,81 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

