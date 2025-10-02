DAX24.393 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.316 -0,2%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.834 -0,8%
Ford Motor im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag im Plus

02.10.25 16:10 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Ford Motor zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 12,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,31 EUR -0,04 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 12,39 USD. In der Spitze legte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,43 USD zu. Bei 12,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.516.673 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,43 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 0,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Ford Motor seine Aktionäre 2024 mit 0,780 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,669 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

In eigener Sache

