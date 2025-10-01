Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend fester

Blick auf Ford Motor-Kurs

Die Aktie von Ford Motor zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 12,20 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 12,20 USD zu. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.295.520 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,31 USD erreichte der Titel am 27.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,669 USD je Ford Motor-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte treten zurück