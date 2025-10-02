Windenergieprojekt

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag aus der Türkei zur Lieferung und Installation von 14 Turbinen für den Windpark R24-Gürün it einer Gesamtleistung erhalten.

Die Turbinen des Typs N163/6.X haben eine Gesamtleistung von 90 Megawatt. Auftraggeber ist der Neukunden ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.S., der damit erstmals in ein Windenergieprojekt investiert, wie Nordex mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem die Wartung der Anlagen für zehn Jahre.

Wer­bung Wer­bung

Der Windpark R24-Gürün entsteht im Norden des Bezirks Gürün in der Provinz Sivas. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen in einer Kaltklima-Version liefern und die Anlagen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern errichten.

DOW JONES