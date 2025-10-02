Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend im Minus

Ford Motor im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 12,19 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,19 USD ab. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,13 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 12,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4.313.516 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 12,43 USD. 1,97 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,669 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

