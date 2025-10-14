DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.565 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl62,15 -2,0%Gold4.140 +0,7%
Aktienkurs aktuell

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

14.10.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 11,50 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,06 EUR 0,18 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,50 USD abwärts. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,34 USD ab. Bei 11,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.174.806 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,80 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 10,12 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 36,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 50,18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

