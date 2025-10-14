Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagabend höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 11,73 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Ford Motor-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 11,73 USD. Die Ford Motor-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,76 USD. Bei 11,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.979.633 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 8,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Abschläge von 28,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,669 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 USD je Ford Motor-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Ford Motor dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

