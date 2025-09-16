DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Fahrt

17.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von Ford Motor konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 11,86 USD. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 11,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.235.019 Ford Motor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,10 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

