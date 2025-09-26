Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 12,01 USD.

Die Ford Motor-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,01 USD an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,12 USD. Bei 11,90 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 4.339.277 Stück.

Bei 12,31 USD erreichte der Titel am 26.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

