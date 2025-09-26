DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Notierung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend nahe Vortagesschluss

29.09.25 20:25 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Ford Motor hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 12,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,30 EUR 0,13 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,01 USD an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 12,12 USD. Bei 11,90 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 4.339.277 Stück.

Bei 12,31 USD erreichte der Titel am 26.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,18 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte treten zurück

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen