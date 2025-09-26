Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zuletzt ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,93 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,93 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,90 USD aus. Bei 12,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1.654.682 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 12,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,23 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 29,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2025 aus.

