DAX23.734 ±-0,0%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.249 ±0,0%Nas22.672 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1734 +0,4%Öl68,13 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher? Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Blick auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag im Minus

29.09.25 16:11 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zuletzt ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,30 EUR 0,13 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,93 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,90 USD aus. Bei 12,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 1.654.682 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2025 auf bis zu 12,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,23 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 29,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte treten zurück

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen