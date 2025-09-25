DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend im Plus

26.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend im Plus

Die Aktie von Ford Motor zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 12,01 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,20 EUR 0,35 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 12,01 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,31 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 11.938.218 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,54 Prozent Plus fehlen der Ford Motor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,669 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

mehr Analysen