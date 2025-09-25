Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Ford Motor-Aktie bis auf 11,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.275.159 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 2,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,669 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

