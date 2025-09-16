DAX23.617 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,54 +1,3%Dow46.099 +0,2%Nas22.508 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1777 -0,3%Öl68,07 +0,2%Gold3.640 -0,5%
Blick auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag stabil

18.09.25 16:11 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 11,66 USD.

Ford Motor Co.
Die Ford Motor-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 11,66 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,71 USD zu. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,62 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,66 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 598.353 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,83 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 38,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

