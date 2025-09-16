Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor legt am Abend zu
Die Aktie von Ford Motor zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,74 USD zu. Bei 11,76 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.418.323 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
