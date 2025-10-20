DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.016 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Abend stärker

20.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 12,07 USD.

Die Ford Motor-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,07 USD. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.825.552 Ford Motor-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 12,80 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 5,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit Abgaben von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

