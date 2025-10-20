Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 12,07 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Ford Motor-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,07 USD. Kurzfristig markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.825.552 Ford Motor-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 12,80 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 5,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Mit Abgaben von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.
In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet
Erste Schätzungen: Ford Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen