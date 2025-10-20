Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 11,99 USD zu.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 11,99 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 707.927 Ford Motor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 29,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Ford Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor