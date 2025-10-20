DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.005 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag fester

20.10.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 11,99 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,16 EUR 0,04 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 11,99 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 707.927 Ford Motor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 29,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: Ford Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen