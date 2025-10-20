Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 11,99 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 11,99 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 12,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 707.927 Ford Motor-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 29,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.
Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet
Erste Schätzungen: Ford Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen