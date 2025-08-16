Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit roter Tendenz

Ford Motor im Blick

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 11,26 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Ford Motor-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 11,26 USD ab. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,20 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,41 USD. Zuletzt wechselten 884.669 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 11,97 USD erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 5,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,680 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

