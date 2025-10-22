Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Abend südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 12,35 USD.

Das Papier von Ford Motor befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 12,35 USD ab. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 12,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 9.765.055 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 3,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 31,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

