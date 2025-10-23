Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 12,37 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,37 USD. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.000.894 Ford Motor-Aktien.
Bei einem Wert von 12,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gewinne von 3,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,70 Prozent.
Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.
Am 30.07.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,18 Mrd. USD – ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.
