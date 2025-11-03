Formycon Aktie News: Formycon zieht am Montagmittag an

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Formycon. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 22,05 EUR.

Die Formycon-Aktie konnte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 22,05 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,35 EUR an. Bei 22,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 12.387 Stück.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 192,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,622 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

