Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 20,80 EUR.

Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 20,80 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,00 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.745 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 209,62 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,79 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,622 EUR je Formycon-Aktie stehen.

