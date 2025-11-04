Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 20,95 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 20,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 20,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.117 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 67,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 9,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,622 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

