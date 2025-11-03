Formycon Aktie News: Formycon wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,80 EUR.

Die Formycon-Aktie wies um 15:39 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 21,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 21,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 31.812 Stück.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 66,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 13,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,622 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

