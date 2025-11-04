DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern! Jetzt BforBank entdecken und 3,5% Zinssatz + 80€ Prämie sichern!
CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung) CFD-Krypto-Broker Vergleich: Das sind die besten Anbieter (Werbung)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

04.11.25 09:23 Uhr
Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,15 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
21,10 EUR -0,20 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 21,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Bisher wurden heute 2.161 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 67,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 9,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen