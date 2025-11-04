Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,15 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 21,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Bisher wurden heute 2.161 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 67,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 9,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an