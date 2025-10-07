Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,50 EUR ab.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 25,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,50 EUR aus. Bei 25,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.804 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Gewinne von 152,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,78 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Formycon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

