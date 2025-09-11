Formycon Aktie News: Formycon wird am Montagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 21,35 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 21,35 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 21,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.560 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 66,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,16 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,111 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

