Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Kurs der Formycon

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

16.09.25 16:10 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Formycon zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 21,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
21,45 EUR -0,35 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie konnte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 21,60 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.475 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 66,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,111 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
