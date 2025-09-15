Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,50 EUR nach.

Um 09:02 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 21,50 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.211 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 66,61 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 10,79 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,111 EUR je Formycon-Aktie stehen.

